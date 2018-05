Incredulità e orrore in Francia per la fine atroce di Angelique (nella foto) , 13 anni, una ragazzina scomparsa mercoledì scorso e ritrovata cadavere sabato in una foresta a Wambrechies, nel nord. A ucciderla, e a confessare poche ore dopo l'arresto, David R., un vicino, padre di famiglia che ha alle spalle una condanna a 9 anni per stupro di minorenne.

A rendere noti i particolari agghiaccianti del delitto è stato ieri pomeriggio il procuratore di Lille, Thierry Pocquet. David, l'omicida, lavorava alla Transpole, l'azienda dei trasporti della regione di Lille. Con moglie e due figli, di cui uno dell'età di Angelique, era stimato dai vicini e conosciuto nella scuola del quartiere.

Agli inquirenti, il killer ha raccontato di essersi «sentito solo e giù» per l'assenza della famiglia, che si trovava in vacanza. È quindi andato in un sexy shop di Lille a comprare del Viagra, ingoiandone almeno un paio, poi delle birre, bevendole in casa da solo davanti alla tv. Al risveglio, ha raccontato, «non mi sentivo bene e sono uscito a prendere aria». Lì ha incrociato Angelique, nel parco e - dice - «mi è venuta voglia, era più forte di me». L'ha attirata in casa con una scusa, le ha offerto da bere e le ha cominciato a porre domande intime. La vittima ha provato a fuggire più volte ma inutilmente. L'ha poi violentata e uccisa strangolandola con i pantaloni.

Mancano ancora conferme e riscontri sui dettagli, ma il medico legale ha attestato che Angelique è morta per «asfissia traumatica». Il killer era stato condannato a 9 anni per lo stupro di una dodicenne, negli anni '90, dopo aver aggredito due donne di una quarantina d'anni. Aveva scontato 6 anni ed era uscito di carcere.