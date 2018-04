Miguel Diaz-Canel è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri dall’Assemblea Nazionale cubana.



Diaz-Canel, il primo capo di Stato cubano dalla Rivoluzione del 1959 che non porta il cognome Castro ed è nato dopo la Rivoluzione stessa, era l’unico candidato per questi incarichi ed è stato eletto da 603 dei 604 deputati del Parlamento unicamerale dell’Avana presenti.



L’ex presidente cubano Raul Castro ha detto oggi che il suo successore, Miguel Diaz-Canal, diventerà anche segretario del Partito Comunista Cubano (Pcc) «quando io verrò a mancare».



Diaz-Canal è stato eletto oggi presidente del Consiglio di Stato e del Consiglio dei ministri, dopo che Castro -che occupava i due incarichi dal 2008- non si è presentato come candidato alla rielezione, pur mantenendo la segreteria del Pcc fino al 2021.