Migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al populista nazionalista Viktor Orbann un quarto mandato da primo ministro, e per chiedere una riforma del sistema elettorale. Il partito di destra di Orban, Fidesz, insieme all'alleato minore, il partito Cristiano-democratico, grazie alla legge elettorale maggioritaria, hanno vinto una maggioranza assoluta abbondante di 134 seggi sui 199 che formano il parlamento ungherese, con una percentuale intorno al 50% dei voti: la soglia oltre la quale si ottiene un premio di maggioranza, che l'opposizione contesta sul piano numerico e su quello politico.

I manifestanti hanno marciato in corteo dal Teatro dell'Opera al Parlamento, gridando slogan come "Viktator!", parafrasando il nome di battesimo di Orban, e contro Fidesz. Il premier ha impostato la campagna su una spinta anti- immigrati, promettendo anche riforme costituzionali, anche a tutela dell'identità nazionale.