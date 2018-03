Una militante vegana che si era rallegrata su Facebook della morte del macellaio del supermercato di Trèbes, Christian Medves, per mano del terrorista Radouane Lakdim, è stata fermata e portata nella gendarmeria di Saint-Gaudens.

Lo riferisce il sito del giornale locale La Depeche du Midi.

La procura di Foix, nel sud della Francia, aveva aperto un'inchiesta per «apologia di terrorismo» dopo la pubblicazione del post nel quale la donna, che si presenta sui social network come militante animalista e produttrice di formaggi vegani, aveva scritto: «Be' cosa, vi sciocca che un assassino si faccia uccidere da un terrorista? Non io, ho zero compassione per lui. Alla fine esiste pure una giustizia».

Il post è stato rapidamente rimosso da Facebook.