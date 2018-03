L’ex-presidente catalano in esilio Carles Puigdemont contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania, proveniente dalla Finlandia e diretto in Belgio, dove risiede: lo ha indicato a Efe il suo avvocato Jaume Alonso- Cuevillas.

Puigdemont è trattenuto in attesa di accertamenti.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Barcellona per protestare contro l’arresto in Germania dell’ex presidente Carles Puigdemont.

I manifestanti si sono radunati davanti all’ufficio della commissione europea e intendono raggiungere in corteo il consolato tedesco.

Scontri tra manifestanti e polizia si sono registrati a Barcellona durante la protesta di piazza: la polizia in tenuta antisommossa ha colpito i manifestanti con i manganelli, tentando di respingere una folla di persone che cercavano di entrare negli uffici del rappresentante del governo spagnolo in Catalogna. La polizia catalana ha bloccato la strada e invitato i manifestanti a disperdersi.