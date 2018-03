«La visione politica ed intuito di Berlusconi hanno ancora una volta sbloccato la situazione e fatto partire la legislatura. La vittoria di Elisabetta Casellati è la sua vittoria e va annoverata fra i suoi incomparabili successi». Lo afferma la deputata e coordinatrice regionale Fi in Trentino Alto Adige, Michaela Biancofiore.



«Con grande emozione - afferma Biancofiore - esprimo soddisfazione per la elezione dell’amica Elisabetta Casellati, prima donna della storia repubblicana, a presidente del Senato, soprattutto perchè - come me - fin dal 1994 siede nelle fila di Forza Italia».



«Le sono particolarmente grata - prosegue - per aver ricordato nel suo discorso di insediamento, il suo straordinario viaggio fino allo scranno più alto di palazzo Madama, fino ad assurgere a meritata seconda carica dello Stato, compiuto tutto al fianco del Presidente Berlusconi. Siamo in pochi a poter vantare un iter così corretto, ma è la conferma che la lealtà, il merito, l’amicizia e la competenza, sono valori ancora fondamentali in politica e nella vita».