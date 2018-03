Starbucks ha raggiunto la parità salariale per uomini, donne e dipendenti di tutte le razze negli Stati Uniti. Lo ha annunciato la società del caffè di Seattle, precisando che ora spera di fare lo stesso a livello globale.

«Abbiamo lavorato duramente un paio d’anni per assicurarci di poter arrivare a questo risultato», ha detto alla Cnn il Ceo di Starbucks, Kevin Johnson. Mentre Lucy Helm, vicepresidente esecutivo e chief partner officer dell’azienda, ha precisato che «il divario retributivo di genere è reale e Starbucks si impegna non solo a parlarne, ma ad affrontarlo».

Altre aziende stanno seguendo l’esempio della catena del caffè: dopo aver rivelato piccole differenze nella retribuzione dei dipendenti all’inizio dell’anno, Citigroup ha annunciato aumenti per parificare gli stipendi tra uomini, donne e membri delle minoranze. E Whole Foods ha attuato politiche di trasparenza salariale per eliminare la segretezza che circonda la questione.