Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanità georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax.

In rete sono emersi dei video in cui si vede la seggiovia impazzita lanciare gli sciatori come birilli nel suo tratto a valle. Ad evitare un bilancio più grave sono state solo le grida di alcune persone che hanno avvisato i turisti del pericolo e li esortavano a saltar giù prima dell’arrivo della seggiovia.