Balzano di circa il 30-35% i casi di overdose da oppioidi negli Stati Unti: i drammatici dati resi noti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) mostrano un’emergenza in peggioramento.

Nonostante la dichiarazione negli ultimi mesi della stessa Casa Bianca di un’emergenza epidemica nazionale sull’uso di oppioidi, e le campagne di informazione in corso.

A seconda delle zone dell’Unione l’aumento delle overdosi a causa di questi farmaci, tra fine 2016 e fine 2017, è risultato da un massimo del 105% in Delaware e dell’ 80.6% in Pensylvania ad un ‘minimò del 15% in Kentucky.

L’analisi si basa su 91 milioni di visite ai Pronto Soccorso di 45 Stati Usa tra il settembre 2016 e lo stesso mese del 2017.

Presentando i dati, ha osservato il direttore dei Cdc: Anne Schuchat: «L’epidemia di overdosi per oppiodi si sta muovendo in modo accelerato e continua peggiorare».

L’incremento ha interessato in particolare il Midwest (più 69.7 % overdosi) e meno il Sudest del paese (più 14%). con il Nordest nel mezzo (più 20.2%).

«C’è stato un aumento delle overdosi in ogni fascia di età, in entrambi sessi, ed in ogni regione del paese - ha detto Schuchat - e le cifre potrebbero anche essere ben più alte in quanto molte persone non vanno ai Pronto Soccorso».