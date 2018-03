Il ministero dei Trasporti dell’Arabia Saudita ha invitato le donne a una simulazione di guida organizzata all’interno dell’Università di Re Saud. Lo riporta Al Arabiya. Il ministero ha invitato via Twitter le donne saudite ad un test drive nel Forum per la guida sicura.

L’iniziativa è stata presa in preparazione dell’entrata in vigore dell’ordine reale previsto per giugno che permetterà alle donne di guidare l’automobile nel regno.