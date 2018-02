Stava controllando il cappotto da rivendere per beneficenza, quando ha notato un rigonfiamento in una tasca e ha trovato quasi 7.000 euro, dimenticati evidentemente dal proprietario. Protagonista della vicenda un volontario danese di un negozio di beneficenza di seconda mano, vicino a Copenhagen. Il vestito, ha raccontato l'uomo a un quotidiano locale, era in una borsa insieme ad altri indumenti.

L'uomo ha raccontato di essere rimasto "un po' sorpreso" ma di non di non aver esitato a chiamare la polizia per poter rintracciare il proprietario del cappotto.