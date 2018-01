Blitz polizia in Fondazione Navalni

La polizia sta effettuando un blitz nella sede moscovita della Fondazione anticorruzione dell'oppositore Alexiei Navalni, ufficialmente per un "allarme bomba": lo riporta la testata online Meduza, secondo cui gli agenti starebbero sequestrando computer, server e telecamere. Oggi in molte città russe si svolge una manifestazione antigovernativa e antielettorale organizzata da Navalni contro le presidenziali del 18 marzo, alle quali il blogger non si è potuto candidare per i suoi guai giudiziari, ritenuti di matrice politica da molti osservatori.