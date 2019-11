Non solo Venezia: se nella storica città è l’alta marea a mettere in pericolo musei e monumenti, sul litorale veneto è l’industria turistica a piangere perché l’ondata di maltempo si è portata via chilometri di spiagge, da Caorle, a Bibione e Jesolo.

Lo riporta il sito del giornale Il Gazzettino di Venezia, in un reportage che spiega le devastazioni: di fatto non esiste più la spiaggia nelle principali località di villeggiatura estiva, dove il mare è arrivato fino dentro i paesi e nelle piazze.

A Bibione il mare si è divorato il litorale, tanto che l’acqua è arrivata direttamente in piazzale Zenith, rimasto allagato con il Christmas village. Come spiega il Gazzettino: «A Bibione Pineda porto Baseleghe è praticamente scomparso, con l’acqua che ha invaso le banchine. Non è andata meglio tra le strade di Pineda, che sono rimaste completamente allagate da circa 30 centimetri d’acqua. A Caorle il porto peschereccio non è riuscito a contenere l’acqua che si è riversata lungo le strade del centro. La stessa chiesetta della Madoninna è rimasta allagata, con danni sulla spiaggia».

Stamani l’argine del fiume Lemene, nella località di Marano di Caorle ha ceduto, allagati circa 2.000 ettari nei bacini di bonifica di Caorle.