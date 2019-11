Sarà Udine a ospitare l’Adunata nazionale degli Alpini nel 2021. Lo ha deciso il Consiglio direttivo nazionale dell’Ana. Una notizia, ha commentato in una nota il primo cittadino del capoluogo friulano, Pietro Fontanini, che «mi riempie di profondo orgoglio sia come friulano che come sindaco della Capitale del Friuli».



«Tra l’altro - sottolinea - il raduno cadrà a quarantacinque anni dal terremoto che vide le Penne Nere in prima linea nei soccorsi e nelle fasi successive della ricostruzione. Anche per questo il nostro popolo è così legato al Corpo degli Alpini, che è diventato per ogni friulano sinonimo di onestà, laboriosità, spirito di sacrificio e solidarietà».



«Questa è una partita alla quale abbiamo sempre creduto come Amministratore e oggi possiamo finalmente brindare a quella che è una meritatissima vittoria per la nostra città e per tutta la Regione», conclude Fontanini.

Nel 2020 l'Adunata si terrà a Rimini.