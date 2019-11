Una scossa di terremoto di magnitudo provvisoria tra 4.4 e 4.9 è stata registrata dagli strumenti dell’istituto nazionale di geofisica in provincia de L’Aquila.



Subito dopo la scossa la popolazione ad Avezzano e in alcuni paesi della Marsica si è riversata in strada. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita nettamente anche a Chieti.



La scossa è avvenuta alle 18.35 ed è stata avvertita anche nel Lazio.La scossa registrata poco dopo le 18.35 ha avuto una magnitudo di 4.4. Il dato è stato aggiornato dall’Ingv che ha individuato l’epicentro a 5 km a sud est di Balsorano, in provincia dell’Aquila, ad una profondità di 14 chilometri. Altri comuni vicini all’epicentro sono Sora e Pescosolido.