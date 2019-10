Per Matteo Salvini, Lucia Borgonzoni sarà la candidata del centrodestra alle prossime Regionali. «La scelta è fatta, non c’è discussione», ha spiegato il leader della Lega da Bologna.



La senatrice ed ex sottosegretaria alla cultura, però, dovrò prepararsi un po’ meglio sulla regione che vorrebbe governare.



“Interrogata” sui confini dell’Emilia Romagna alla trasmissione radiofonica «Un giorno da pecora», su Rai Radio1, Borgonzoni ha citato, tra le regioni confinanti anche il Trentino. «Forse siamo andati troppo su...», ha ammesso.