«Abbiamo il conto del Papeete che ci è stato lasciato da pagare. Dobbiamo farlo in modo equilibrato, puntando alla crescita». Lo dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Mezz’ora in più su Rai3.



La manovra sarà fatta «in modo equilibrato, puntando alla crescita, trovando le soluzioni e la giusta mediazione tra le posizioni in campo».



«Quando ho giurato da ministro sapevo che come prima missione avevo quella di trovare 23 miliardi in 23 giorni, il valore della clausole di salvaguardia dell’Iva. Il compito è impegnativo, per trovare la quadra utilizzare il massimo della flessibilità».



«L’Italia deve tornare a svolgere il suo ruolo di protagonista nella difesa dell’Europa, noi intendiamo essere un governo pro europeo, come elemento che ci dà più peso anche per condurre delle battaglie, l’Italia deve tornare ad essere protagonista dell’Europa». «Noi vogliamo esercitare un peso maggiore in Europa e sono sicuro che lo eserciteremo», ha aggiunto Gualtieri.