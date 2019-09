A piedi per centinaia di metri sotto la galleria della metropolitana a Roma. È quanto segnalato da alcuni passeggeri, i quali hanno riferito che i vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest’ultima, i passeggeri sono poi scesi - in centinaia secondo quanto riferito - a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. Riferisce Atac su twitter, la linea B è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo.

«La misura è colma, e servono provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza degli utenti delle metro capitoline». Lo afferma il Codacons, dopo l’ultimo episodio che vede coinvolta una stazione della metropolitana romana, con banchine e scale mobili rimaste oggi al buio presso la fermata Termini.

«Ora basta, se non si è in grado di assicurare l’incolumità dei passeggeri, tutte le scale mobili ubicate nelle stazioni metro di Roma vanno chiuse con effetto immediato - afferma il presidente Carlo Rienzi - Lo stesso Gip di Roma, nell’ordinanza contro i dipendenti Atac e Metro raggiunti da misure interdittive, ha parlato esplicitamente della possibilità di nuovi incidenti anche gravi, sottolineando come permangano problematiche tecniche legate a pregressi o attuali manomissioni».

«Alla luce dell’episodio odierno, ultimo di una lunga serie di incidenti, Comune di Roma e Atac devono chiudere tutte le scale mobili presenti nelle stazioni della metro, almeno fino a che non sarà possibile garantire con assoluta certezza l’incolumità dei cittadini, aprendo i tornelli per consentire l’accesso gratuito dei passeggeri in banchina - prosegue Rienzi - Se non saranno adottati provvedimenti in tal senso, saremo costretti a chiedere alla Procura il sequestro delle stazioni e, quindi, l’interruzione del servizio sulle tre linee metro della capitale».