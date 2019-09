I 21 ministri del nuovo governo Conte sono arrivati alla spicciolata al Quirinale per il giuramento. Molti in taxi e accompagnati da consorti e familiari.



«Faremo l’Autonomia, rispettando la Costituzione. Ci sono già punti di incontro con il presidente Conte». Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, entrando al Quirinale per il giuramento. «È un giorno importante per il Paese e mi auguro che oggi - ha detto - si percepisca che c’è bisogno di una svolta per il nostro Paese».



«Forti di un programma che guarda al futuro dedicheremo le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini», spiega il presidente del Consiglio in pectore, soddisfatto per l’arrivo in pista del suo “esecutivo-bis”, questa volta targato M5s-Pd.

Dal Quirinale la diretta della cerimonia di Giuramento del nuovo Governo Video of Dal Quirinale la diretta della cerimonia di Giuramento del nuovo Governo

