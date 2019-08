È stato recuperato questa mattina il corpo di un alpinista precipitato nella serata di ieri sul massiccio del Monte Bianco.

Era caduto per centinaia di metri da quota 4.600: aveva terminato la parte più difficile della Cresta del Brouillard e al momento dell’incidente - secondo una prima ricostruzione - era slegato dal compagno, che ha poi dato l’allarme. Non è ancora stato identificato.

A causa della scarsa visibilità il Soccorso alpino valdostano non ha potuto ancora recuperare il superstite e altri tre alpinisti che si trovavano più in basso al momento dell’incidente.

Tutti hanno comunicato via telefono ai soccorritori di essere in buone condizioni e la seconda cordata ha riferito che tenterà di proseguire la via per raggiungere l’altro alpinista.

Una schiarita, che potrebbe consentire all’elicottero la missione di recupero, è attesa verso metà giornata.