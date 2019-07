Il maltempo flagella l'Italia. Agli allagamenti e i disagi in gran parte del centronord, oggi si aggiungono i nubifragi che stanno imperversando in gran parte del centro. Ieri un'atleta norvegese è stata uccisa da un fulmine durante la Suedtirol Ultra Skyrace, una gara di corsa in montagna di 121 chilometri con partenza e arrivo a Bolzano. L'incidente si è verificato nei pressi del lago di San Pankrazio, sopra Campolasta, in val Sarentino. La gara era interrotta da mezzora, proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche, ma il gruppo di cui la donna faceva parte si trovava in una zona isolata e non era ancora stata informata dello stop. La notte scorsa, invece, una donna è morta dopo essere stata sbalzata via con la sua auto a Fiumicino, comune del litorale laziale alle porte di Roma.