Mancato l’obbiettivo per la copertura del morbillo. Nel 2018, infatti, cresce del +1,38%, rispetto all’anno precedente, la copertura per la prima dose di vaccino contro il morbillo-parotite-rosolia, ma si ferma al 93,2%, a fronte del 95% necessario per eliminare la malattia. Bolzano ha una copertura inferiore al 90%.



È quanto emerge nuovi dati del Ministero della Salute che precisa: «Continua a destare preoccupazione il mancato raggiungimento dell’obiettivo del 95%, nonostante il trend in aumento registrato».