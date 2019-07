Quella dell’ultima ora, e che più ha colpito molti osservatori, è lo stop, in città, alle carrozze a cavallo, le cosiddette “botticelle”. Ma le novità contenute nel nuovo codice della strada, che ha avuto un primo via libera in Commissione Trasporti alla Camera, sono tante. A cominciare dall’obbligo dell’uso del caso in bici per i bambini fino a 12 anni.



«Siamo orgogliosi che la maggioranza in Commissione Trasporti, dopo un confronto non facile ma sicuramente costruttivo, abbia recepito il nostro emendamento per introdurre l’obbligo del casco fino ai dodici anni per i bambini che vanno in bicicletta», afferma il deputato di Fi Roberto Rosso, primo firmatario dell’emendamento che prevede l’obbligo di indossare il casco per i giovani ciclisti under 12.



Per quanto riguarda i parcheggi, sono previste le “strisce rosa” per le donne in gravidanza e le mamme con bimbi fino a due anni di età, e la sosta libera, sulle strisce blu, per i disabili.



In tema di sicurezza arriva l’obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza sugli scuolabus.



Il nuovo codice affronterà anche quella che pare essere ormai una vera e propria piaga: l’uso dello smartphone al volante. Sono previste sanzioni più severe, come la sospensione della patente da sette giorni a due mesi sin dalla prima infrazione.



Per quanto riguarda invece i diritti degli automobilisti, vengono ridotti i costi per fare ricorso al Prefetto, così come viene detto addio alle cosiddette multe a strascico senza notifica, effettuate spesso con l’utilizzo di telecamere alle auto in divieto di sosta.