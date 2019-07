È morto, all’età di 79 anni, il Mago Gabriel, personaggio televisivo noto soprattutto per il programma «Mai dire tv» della Gialappàs Band dei primi anni ‘90. Al secolo Salvatore Gulisano, era siciliano trapiantato a Torino.



A dare la notizia, su facebook, è il promoter Renato D’Herin, che aveva collaborato a lungo con lui: «Ieri purtroppo ci ha lasciato un artista a cui sono molto affezionato ...Il Mago Gabriel una figura fuori dagli schemi tradizionali ... ma con un grande cuore.

Ti ho voluto bene! Riposa in pace Gabriello ... ti voglio dare l’ultimo saluto con il nome affettuoso con cui ti ho sempre chiamato ... il tuo Reno (come mi chiamavi tu!)».