Restano critiche le condizioni di Andrea Camilleri, lo scrittore siciliano ricoverato da questa mattina all’ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un arresto cardiaco. Lo hanno riferito i medici. La prognosi è riservata.



Questa mattina lo scrittore Andrea Camilleri è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santo Spirito, dopo un arresto cardio-respiratorio nella sua abitazione romana.



«Camilleri è stato sottoposto a rianimazione cardio-respiratoria con ripristino dell’attività cardio-circolatoria - fanno sapere dal nosocomio, dove si trova ricoverato in Rianimazione - in assistenza ventilatoria meccanica e supporto farmacologico al circolo».



«Sono in corso ulteriori accertamenti per proseguire l’iter diagnostico-terapeutico», si legge nel bollettino medico.



Il prossimo bollettino è previsto per domani alle 12.