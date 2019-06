Due anziani, marito e moglie, sono morti oggi in un incendio che si è sviluppato all’interno della loro abitazione a Marcon (Venezia). Le vittime, un uomo di 87 anni e la moglie di 86, sono rimaste intrappolate nella villetta in cui abitavano. Il rogo si è scatenato intorno alle cinque e mezza del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due entrambi pensionati. Vigili del fuoco e carabinieri indagano sulle cause dell’incendio.



L’incendio domato dai Vigili del fuoco ha interessato una villetta singola posta all’interno di una zona residenziale.

Sono ora in corso le operazioni di «smassamento» ovvero l’attività per rimuovere detriti e controllare che non ci siano micro focolai. Sulle cause, al momento, secondo i pompieri, sarebbe escluso il dolo, mentre è stato informato il Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.