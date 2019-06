Furto con sparatoria, nella notte, poco dopo le 3, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea.

Tre persone incappucciate hanno tentato l'assalto a una tabaccheria: il titolare, 67 anni, che abita sopra il locale, è uscito e ha sparato alcuni colpi (pare sette) con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi colpendolo al petto. La vittima è un giovane originario della Moldavia.



Secondo una prima ricostruzione della polizia, i tre ladri non impugnavano armi, avevano una spranga di ferro utilizzata per forzare un cancello.

Il tabaccaio, ascoltato in procura, si è avvalso della facoltà di non rispondere: è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Le indagini verificheranno se l'uomo, che ha fatto fuoco con una pistola regolarmente detenuta, potrà beneficiare della nuova legge che ha esteso la legittima difesa.