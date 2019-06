Giù per la scalinata di Valle Giulia a Villa Borghese. L'autore della bravata, a bordo di una Fiat Panda, è stato rintracciato successivamente dagli agenti del Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale.

l Gruppo, ricevuta una segnalazione di un'auto che era stata vista scendere dai gradini della scalinata "Bruno Zevi", avviava immediatamente le opportune verifiche per accertare i fatti e rintracciare al responsabile. Dopo aver acquisito da un cittadino le immagini video, che immortalavano la scena, e ascoltate le testimonianze, gli agenti si mettevano alla ricerca del possibile domicilio, in quanto la residenza del proprietario del veicolo risultava nella zona di Milano. Risaliti all'abitazione della madre, non distante dal luogo dei fatti, il personale si portava sul posto individuando l'auto, una Fiat Panda, parcheggiata nelle vicinanze, che riportava alcuni danni compatibili con l'azione illecita. Il responsabile veniva intercettato dagli agenti sotto casa dopo alcune ore di appostamento.