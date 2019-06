E’ iniziata la demolizione della casa al civico 10 di via Porro, il primo dei palazzi sotto il ponte che saranno abbattuti prima della demolizione delle pile 10 e 11 che avverrà con esplosivi.



In azione una gru dotata di pinza idraulica della impresa Omini, una delle aziende dell’Ati di demolitori. Un ‘cannone’ sta sparando acqua nebulizzata sul palazzo per contenere le polveri.