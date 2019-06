Un incendio ed una successiva esplosione hanno distrutto un furgone per la vendita di panini a Marghera (Venezia). Quattro persone sono rimaste ferite. Sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Mestre, e non in pericolo di vita, anche se due di loro sono in condizioni serie.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i sanitari, che con due squadre hanno spento l'incendio, e i medici del Suem 118, per il trasporto dei feriti all'ospedale all'Angelo di Mestre. Nelle vicinanze del luogo dell'esplosione è presente un centro commerciale. Sono in corso i rilievi da parte dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell'incendio, che ha poi provocato l'esplosione di una delle bombole di Gpl che alimentavano i fornelli del furgoncino.