Saranno 53.907 i candidati per i 2.980 “navigator” previsti dal progetto del reddito di cittadinanza. Le domande erano state 78.788, alla selezione prevista dal 18 al 20 giugno alla Fiera di Roma arrivano i candidati che hanno superato la prima scrematura fatta in base al voto di laurea.



Laureati, in maggioranza dal centro-sud, si contenderanno con cento quiz in cento minuti un incarico di collaborazione a termine, fino all’aprile del 2021.