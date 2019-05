Domenica gli italiani tornano alle urne per le elezioni Europee. Oggi è il giorno del silenzio elettorale. "Domani dalle 7 alle 23 scriviamo insieme il Futuro. Domenica voto Lega, stavolta voto, stavolta voto Lega", twitta il ministro dell'Interno che prima ha donato il sangue, e poi ha preso il gelato con il figlio. Il ministro interviene sul voto, ma anche sul caso del bimbo morto e sul fallimento di Mercatone Uno.

Polemiche sui social per gli interventi via social del vicepremier. C'è chi sottolinea il fatto che ministro dell'Interno deve vigilare sul silenzio assenso e non violarlo. E chi ironizza: "Ministro ci sono alcune persone che non rispettano il silenzio elettorale, mi chiami subito il ministro dell'Interno"

Twitta anche l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi: "Salvini dovrebbe dare l'esempio rispettando il silenzio elettorale che invece sta violando". E gli ricorda "solo le figuracce che l'Italia ha fatto per colpa di parlamentari assenteisti come lui".