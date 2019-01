«Ho fatto due conti, a spanne senza invidia o gelosia: Fabio Fazio probabilmente guadagna in un mese quello che il ministro guadagna in un anno. Ma non farei mai cambio per nulla al mondo. Faccio il mestiere più bello al mondo, sono felice del sostegno che ottengo. Non mi interessano i quattrini, né gli show in tv, ma pretendo rispetto». Così in diretta su Fb il ministro dell’Interno Matteo Salvini.