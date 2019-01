A 9 anni già sniffa cocaina, ora è in cura al Sert

A 13 anni è in cura al Sert, il Servizio di recupero delle tossicodipendenze, a causa di una dipendenza dalla cocaina che avrebbe iniziato a sniffare quando aveva 9 anni, imitando i genitori, entrambi assuntori di droga.



È la storia raccontata oggi dal Tirreno. La ragazzina, secondo quanto riportato dal quotidiano, è seguita dal Sert della Valdera da alcuni mesi. Anche i suoi genitori sono in cura ma non nello stesso centro.



La bambina, si spiega ancora, negli ultimi anni avrebbe fatto uso anche di altre sostanze stupefacenti: per lei il Sert ha intrapreso «un percorso personalizzato e individuale - spiega il responsabile, Milo Meini - che è stato valutato sotto tutti i punti di vista». Massimo riserbo sulla storia della tredicenne.



«In generale posso dire che qui vedo delle famiglie disperate - spiega il medico - anche perché manca il lavoro. La famiglia, ormai, non è più un parafulmine contro le perdizioni».