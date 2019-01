«Dormo in strada e non mi è mai successo niente, tante persone mi hanno aiutato: c’era chi portava cibo caldo, chi mi dava dei soldi». Così in un’intervista al Piccolo di Trieste Mesej Mihaj, il senzatetto romeno che si è visto gettare in un cassonetto i pochi averi dal vicesindaco leghista Paolo Polidori. Mesej spiega di essere finito in strada dopo essere stato «buttato fuori da un centro di accoglienza» (Foto per gentile concessione del quotidiano «Il Piccolo» di Trieste).



Da allora in migliaia sul web e dal mondo della politica sono intervenuti indignati per quel gesto. Lui spiega di non essersene reso conto e di non avere realizzato della tanta solidarietà arrivata dopo. Ora si trova in un hotel vicino a Trieste dove è stato accolto dalla comunità romena e dal suo presidente Andreescu Aurelian. In Italia dagli anni ‘90, dopo essere fuggito dalla Romania di Ceausescu e «avere chiesto invano più volte l’asilo politico». Il 3 dicembre gli è arrivato un foglio di via dalla Polizia locale. Un obbligo al quale non ha ottemperato e che gli è costato una denuncia.



Ma una sanzione rischia di doverla pagare anche il vicesindaco leghista, Paolo Polidori, che avrebbe gettato la coperta, gli indumenti e le poche cose del clochard nel cassonetto sbagliato, non rispettando le norme della raccolta differenziata. La polizia municipale (che peraltro dipende dallo stesso Polidori) sarebbe pronta a multarlo, con una sanzione che può arrivare a 450 euro.