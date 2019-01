Una ragazza minorenne è stata fermata dai carabinieri, con decreto di fermo di indiziato di delitto, per l'omicidio di uomo, di 63 anni, di origini marocchine, nel Senese. È successo a Castelnuovo Scalo, dove l'uomo aveva lavorato per anni. La minorenne ha confessato l'omicidio ai carabinieri affermando proprio che il 63enne aveva tentato di stuprarla. Ora la ragazza si trova in una casa di prima accoglienza per minori nel Fiorentino.



Il corpo della vittima è stato rinvenuto con numerose ferite di arma da taglio sul volto e sul busto in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai della fornace dove l'uomo, che ora sembra avesse funzioni di custode, viveva. L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto per il 63enne non c'era più niente da fare.