Aggredita e picchiata nel parcheggio di un supermercato a Nuoro. Vittima Mara Lapia, parlamentare Cinquestelle. Mentre sabato sera era alla cassa del supermarket, un uomo, anche lui in fila, l'ha prima pesantemente offesa, poi nel piazzale del parcheggio l'ha raggiunta e colpita violentemente. La donna, che ha riportato una costola rotta, problemi al polmone e numerosi contusioni, è stata trasportata dal 118 all'ospedale S.Francesco di Nuoro. L'aggressore è stato identificato e denunciato. All'interno del negozio, Lapia aveva protestato con la commessa perché inavvertitamente le aveva rovesciato addosso una lattina di Coca Cola, sporcandola. A questo punto sono partite le offese dell'uomo: «Si sente la tua puzza in tutto il supermercato», ha detto l'uomo alla parlamentare M5s. Quando sono usciti, lei ha fotografato la targa della macchina dell'uomo e questo gesto ha fatto scattare l'ira. «Mi sento colpita più come donna che come parlamentare», ha detto la deputata.