Un artigiano di via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi, ha realizzato una statuina di Hitler che ha esposto tra quelle dei vip della politica, dello spettacolo e della religione già effigiati negli ultimi anni. Lo scrive su Facebook, pubblicando la foto della statuina del Fuhrer con il braccio alzato nel saluto nazista, il presidente del Pd di Napoli Tommaso Ederoclite: «Una scelta che inquieta e spaventa, e che deve farci riflettere seriamente». L'autore, dopo il clamore suscitato dalla notizia, ha commentato: «Dovesse ricapitare, non lo esporrei di nuovo. L'ho fatto solo per accontentare la richiesta di un cliente che me l'ha commissionato. Non ho pensato ai risvolti politici o ideologici». Genny Di Virgilio, maestro pastoraio amico dei vip, è sorpreso davanti all'assalto dei media alla sua bottega di San Gregorio Armeno dopo che sui social è rimbalzata la foto della sua ultima creazione: «È un lavoro su commissione». Tra i personaggi della storia riprodotti in terracotta e messi in vendita c'è anche Benito Mussolini: «Ma quello ce l'hanno tutti è un pezzo che si vende molto».