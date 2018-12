Adesso è tutto chiaro, gli scienziati possono smettere di fare ricerche e interrogarsi sulle cause del riscaldamento globale e dei mutamenti climatici. La causa è una sola: Satana.



Battute? No. È quanto ha sostenuto il capo gabinetto del ministero per la Famiglia e le disabilità, Cristiano Ceresani, ospite nella trasmissione Uno Mattina. Autore del libro «Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni», ha spiegato: «È colpa dell’uomo se abbiamo calpestato il pianeta, ma nel cuore dell’uomo agiscono forze trascendenti. A Satana resta poco tempo per prendere di mira il creato».

Durante il governo Renzi, Ceresani aveva lavorato nello staff di Maria Elena Boschi.