Il fuoristrada in un piccolo fossato (nella foto) , con il parabrezza sfondato a causa dell'impatto con un palo della luce. Accanto due corpi, coperti dai teli, «liberati» dalle lamiere solo dopo che i vigili del fuoco hanno segato il tetto dell'auto, una vecchia Range Rover.

Fuggivano da un posto di blocco dei carabinieri i due 19enni che nella notte tra venerdì e ieri, sono morti a San Giorgio di Piano, in località Fortuna, nel Bolognese. Una corsa a forte velocità per evitare di essere controllati, forse perché il conducente aveva bevuto o assunto droghe, oppure per il fatto che a 19 anni per la legge non poteva ancora guidare quell'auto di grossa cilindrata. I carabinieri hanno fatto sapere che il pm di turno non ha disposto l'autopsia e quindi i corpi dei due ragazzi sono stati subito portati nella camera mortuaria di Bentivoglio.

Anas Foukahi, origini marocchine ma nato a Cento, nel Ferrarese, era al volante del fuoristrada del padre. Seduto a fianco c'era un suo amico, Pietro De Matteis, di Pieve di Cento, paese in provincia di Bologna. Poco prima di perdere la vita, in una notte come tante altre, i due ragazzi erano stati alla discoteca «Wintage music club» di Argelato, che inaugurava proprio venerdì sera. Il posto di blocco era lì, poco distante dal locale, come succede spesso nei fine settimana proprio per impedire corse folli, magari sotto l'effetto di alcol o droghe, e evitare incidenti.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo aver visto da circa 200 metri i lampeggianti della loro auto, il fuoristrada ha invertito la marcia urtando una vettura in sosta e poi è partito a forte velocità. I militari sono saliti in auto per seguirli, ma avrebbero subito perso il contatto visivo e percorrendo via Mascherino, una strada piuttosto isolata in mezzo alla campagna, dopo 4-5 chilometri di distanza hanno trovato il fuoristrada che era finito già contro il palo della luce. I due ragazzi sono morti sul colpo.