Due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della caduta di un albero sull'auto in cui viaggiavano. Nella zona, in bassa Valle d'Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute a causa del maltempo.

E' stato chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli. Il percorso, 5 km, era stato aperto ieri per dare ai residenti del borgo una possibilità di collegamento via terra con gli altri centri urbani dopo il crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure. Amministratori e soccorritori hanno ritenuto troppo pericolosa la via forestale strette e in diversi punti senza protezioni. Ora il borgo è raggiungibile solo via mare con mezzi della Capitaneria. L'allerta meteo in Liguria, prevista arancione fino alle 16 di oggi su quasi tutta la regione, è stata declassata ad allerta gialla su tutto il territorio. Lo stato di allerta cesserà alle 12. Ciò è stato possibile per un rapido miglioramento che ha interessato tutta la regione salvo residue precipitazioni a Levante.

Cessa l'allerta arancione sul Piemonte, dove il Settore protezione civile della Regione continua però a mantenere viva l'attenzione per eventuali criticità legate corsi d'acqua e possibile frane. Permane una allerta gialla - rende noto la Regione Piemonte - solo nelle zona del Toce, tra le province di Novara e di Verbania, per il rischio residuo di esondazioni e fenomeni franosi localizzati.

Intanto la pioggia incessante ha causato non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell'avvallamento della sede stradale l'acqua ha raggiunto oltre mezzo metro d'altezza. Problemi anche lungo la via Messina Marine che costeggia il mare e nel borgo marinaro di Mondello. Ieri sera la Protezione civile regionale aveva annunciato per oggi l'allerta arancione in tutta la Sicilia. In questo momento la parte meno colpita dal maltempo è quella orientale. I tecnici sono al lavoro per monitorare il livello delle dighe.

Stava riparando tetto, anziano muore in val Badia - Un anziano è morto in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. Vano l'intervento prima dei familiari e poi dei soccorritori che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso dell'uomo, di 81 anni. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario, travolto da un albero.

Anziano scivola nel Chiese ingrossato e muore - E' morto per il maltempo un 85enne in Valsabbia nel Bresciano, il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio tra i rami degli alberi vicino al Chiese. L'anziano, secondo le prime indagini, è scivolato nel corso d'acqua ed è stato trascinato dalla corrente del fiume ingrossato dalle piogge degli ultimi giorni. Poi è stato portato dalle acque a riva. L'anziano era stato ripreso dalle telecamere mentre camminava sotto l'ombrello lunedì pomeriggio. Poi per un giorno e mezzo di lui si erano perse le tracce fino al ritrovamento di mercoledì.

Morto automobilista finito contro alberi - E' morto all'ospedale di Bolzano l'automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal maltempo a Coldrano di Laces, in val Venosta, nella notte fra lunedì e martedì. 53 anni del posto, uscito da una galleria era finito con l'auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento. Il mezzo si era quindi ribaltato. E' il terzo morto in Alto Adige in seguito all'ondata di maltempo di questi giorni.