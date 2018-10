«Il governo vuole inserire la riforma della legge Fornero a tutti i costi nella manovra. Ma poi l’Inps ce la farà a pagare le pensioni a tutti? «Secondo me una quota 100 a tempo indeterminato, ovvero mantenuta nel tempo, è molto difficile da realizzare perchè i costi sarebbero eccessivi. Tito Boeri presidente dell’Inps ha parlato della necessità di avere almeno di 120 miliardi. Anche senza arrivare a cifre di questo tipo che sono molto impegnative, io credo che non ci siano le condizioni finanziarie» ha detto oggi l’ex ministro Elsa Fornero, a margine della Festa del Foglio a Firenze.

«Prima ancora delle condizioni finanziarie - ha aggiunto Fornero -, per me il problema è ciò che questo vuol dire: vuol dire comunque spendere a debito risorse su pensioni, e quindi sulla generazione più o meno anziana, e sottrarle ad altri usi che sono più finalizzati alla crescita».

Per Fornero «Fare la quota 100 - ha concluso - soltanto per sbandierare lo scalpo della Fornero mi sembra che non corrisponda ad una scelta saggia per il Paese».