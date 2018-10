Cede la scala mobile della metro

Paura alla stazione Repubblica della metropolitana di Roma. Secondo le prime ricostruzioni, pare che una scala mobile abbia ceduto e che ci siano dei feriti: coinvolti in particolare i tifosi del Cska Mosca, formazione che tra poco affronterà la Roma all’Olimpico in un match di Champions League.



Mentre stavano saltando e intonando cori, la scala non avrebbe retto.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) October 23, 2018