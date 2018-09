La soluzione per gli squilibri demografici che rischiano di mandare all’aria il welfare italiano? Il reddito di cittadinanza. Ma perché? Perché farà, testuale, «trombare come ricci» e quindi fare più figli.



Parola di Massimo Baroni, psicologo, ma soprattutto deputato del Movimento 5 Stelle nonché membro della Commissione Affari sociali della Camera.



Baroni ha affidato a Twitter un commento alla trasmissione «Piazza Pulita»: quei 780 euro previsti per coloro che vivono sotto la soglia di povertà faranno nascere tanti bei bambini.



«Siccome non si fanno più figli in Italia dicono di compensare con gli #IMMIGRATI. Metti il Reddito di Cittadinanza in Italia e vedi come iniziano a trombare tutti come ricci!».



Insomma, addio invecchiamento inesorabile della popolazione e pensioni salve.

