«Oggi si è tenuto un incontro presso il Ministero della Salute con le principali associazioni italiane di protezione animale sulla tutela della salute e del benessere di tutti gli animali. All’appuntamento hanno partecipato Giuseppe Amato - Capo della Segreteria Tecnica del Ministro e la Direzione tecnica competente per materia del Ministero. Nella riunione Amato ha reso noto che c’è la volontà da parte del Ministro Giulia Grillo di istituire il Sottosegretario alla tutela degli animali». Così in una nota Walter Caporale, Presidente di Animalisti Italiani onlus.



«Accogliamo con viva soddisfazione la proposta del dicastero alla Salute - spiega - che per noi rappresenta uno sforzo concreto sull’innalzamento del benessere animale. Vigileremo in maniera attenta affinché la figura del Sottosegretario alla tutela degli animali diventi una realtà imminente e fattiva. Finalmente con il ministro Grillo troviamo un interlocutore valido e affidabile con il quale discutere nell’interesse degli animali che sono esseri indifesi».



Conclude Caporale: «Sono tanti gli argomenti che sono stati trattati in questa prima interlocuzione. Rimane per noi urgente trasformare in legge le previsioni dell’ordinanza ministeriale» del luglio scorso «contro i bocconi avvelenati e soprattutto adottare delle misure restrittive sulla vendita delle sostanze velenose facilmente reperibili in commercio. Auspichiamo che il Ministro della Salute, Giulia Grillo, dopo questo incontri avvii un Piano nazionale di prevenzione contro il randagismo. Troppe volte questo problema viene risolto con un macabro e inaccettabile fai-da-te».