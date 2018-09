Polemiche sui social per una foto che ritrae il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, ospite mercoledì sera di Bruno Vespa, immortalato sorridente accanto al plastico del Ponte Morandi di Genova e al conduttore. Nel mirino è finito principalmente l'esponente del Movimento 5 Stelle, ma non sono mancate le critiche al giornalista. "Ehi #Vespa - scrive sui social il segretario Usigrai Vittorio di Trapani -, tu che hai ospitato nel tuo salotto i Casamonica, tu che hai invitato in studio il pregiudicato figlio di Riina per far conoscere il suo libro, riguarda la tua espressione compiaciuta e in posa... ecco, questa non è la mia #Rai Servizio Pubblico".

Il Governo introdurrà l'obbligo di legge di pubblicare sui giornali i nomi di chi li finanzia. Lo annuncia il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli su facebook, replicando alla polemica per la foto in cui appare sorridente da Vespa. "Proprio coloro, i finanziatori, i cui nomi, per un preciso obbligo di legge che introdurremo, dovranno essere indicati in bella vista sulle testate. Così sarà ancora più chiaro perché pubblicano scemenze e non i nomi e i volti di chi si è arricchito cannibalizzando la cosa pubblica", afferma.