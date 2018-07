«Chi mi conosce sa bene che sono solito fare battute. E una battuta era anche quella rivolta al giornalista del Foglio in un momento informale di festeggiamenti per i vitalizi». Lo afferma il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino in una nota in cui risponde alle polemiche sulle frasi che avrebbe rivolte al giornalista del Foglio Salvatore Merlo, «Adesso che Il Foglio chiude cosa fai? Non conta nulla, perché esiste?» avrebbe detto.

«Sono certo che Salvatore Merlo ne fosse ben consapevole, considerando che ho specificato anche con lui che stavo scherzando. Credo fortemente nella libertà di stampa», prosegue.

Diversi esponenti del Pd e di Fi hanno criticato le frasi di Casalino, riportate dallo stesso Merlo in un suo articolo.

Michele Anzaldi del Pd ha chiesto che l’Ordine dei giornalisti di Milano, a cui è iscritto Casalino, agisca dopo le «minacce» di questi a Merlo