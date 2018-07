È stato il loro abbaiare insistente a richiamare l’attenzione di una signora che ha allertato la centrale operativa del 115. I Vigili del Fuoco hanno salvato due cani rinchiusi in un’auto nel parcheggio sotterraneo di piazza VIII Agosto, in pieno centro a Bologna.

Gli operatori hanno aperto la vettura, e dopo avere controllato le condizioni dei due animali e dato loro da bere, hanno chiamato la Polizia municipale e la protezione animali.

Gli agenti hanno rintracciato i proprietari dell’auto e dei cani, due turiste tedesche che erano andate a pranzo lasciando gli animali da soli un paio d’ore, con una piccola ciotola per l’acqua e un finestrino leggermente abbassato per l’aria. Alle due è stato presentato il conto della chiamata dell’Unità assistenza animali.