Il cadavere di un cittadino filippino è stato scoperto a Padova vicino allo stadio Euganeo. La salma presenta diverse ferite da arma da taglio. La Questura ha fermato una persona.



Il filippino potrebbe essere morto in una sorta di duello a colpi di «katana», la spada usata nelle arti marziali. Due armi di questo tipo sono state rinvenute abbandonate nel parcheggio. Ad avvertire la polizia è stata una residente della zona, che ha sentito le urla e, affacciandosi, ha assistito alla scena.



La persona sottoposta a fermo è stata condotta negli uffici della questura, dove è stata interrogata. Sull’identità di vittima e presunto omicida non sono stati forniti particolari, in attesa di avvertire le famiglie. Gli investigatori stanno cercando di appurare il movente alla base del duello, e se i due si fossero dati appuntamento nel parcheggio dell’Euganeo.