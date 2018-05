La Commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc, ha espresso un giudizio negativo sul contingentamento del traffico pesante al Brennero adottato dalle autorità tirolesi, rispondendo alla Rappresentanza del governo italiano a Bruxelles.

«Pensiamo questa misura debba essere limitata a circostanze eccezionali per il suo impatto negativo sulle regioni vicine», scrive la Commissaria nella missiva. «La frequenza annunciata della misura va oltre, a nostro parere, a quanto necessario per assicurare la sicurezza stradale in Tirolo e l’approvvigionamento della popolazione tirolese di beni vitali e servizi. Inoltre, un’applicazione frequente di queste misure unilaterali non aiuta nella ricerca di una soluzione consensuale che può essere supportata da tutte le regioni interessate, ciò che cerchiamo di raggiungere nel contesto del meeting dei ministri dei trasporti del corridoio del Brennero».

E aggiunge: «Ho trasmesso questa visione alle autorità austriache e ho discusso del tema con il Ministro Hofer. Continueremo a cercare soluzioni consensuali per indirizzare il problema del traffico del corridoio del Brennero. Contiamo in questo obiettivo sul supporto attivo dell’Italia».



Il tema era stato sollevato in sede europea anche in una lettera del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.